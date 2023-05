Senato: "Lezioni di Costituzione", cerimonia conclusiva in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi, martedì 30 maggio, nell'Aula di palazzo Madama, la cerimonia di premiazione del concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", anno scolastico 2022-23, rivolto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore con l'obiettivo di avvicinare i giovani ai valori e ai princìpi della Carta costituzionale. Lo rende noto l'ufficio stampa di palazzo Madama. Circa 240 studenti, dirigenti scolastici e docenti, in rappresentanza di 8 Istituti di istruzione superiore delle diverse Regioni italiane, erano presenti oggi nell'Aula del Senato. La cerimonia è stata aperta dall'esecuzione dell'Inno nazionale da parte del Coro del Liceo Terenzio Mamiani di Roma. È intervenuto per un indirizzo di saluto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè hanno annunciato le scuole vincitrici e quelle meritevoli di menzione speciale. (segue) (Com)