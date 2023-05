Senato: "Lezioni di Costituzione", cerimonia conclusiva in Aula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'intervento del vicepresidente della Camera Mulè, l'evento si è concluso con la consegna delle targhe agli Istituti scolastici e con l'esecuzione dell'Inno europeo. Nato nel 2007 dalla collaborazione tra Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Ministero dell'Istruzione e del Merito, il concorso si propone di fornire agli studenti e ai docenti suggerimenti progettuali, possibilità di confronto e strumenti di ricerca per attivare la discussione sulle numerose tematiche che il testo costituzionale continua ad offrire, con l'obiettivo di favorire la crescita civile dei giovani, il senso della legalità e l'impegno per la democrazia e la partecipazione. Le scuole sono chiamate a presentare elaborati originali, anche in formato digitale, volti ad approfondire e illustrare il significato e il valore di uno o più princìpi della Costituzione. I progetti presentati dalle scuole sono stati selezionati da un Comitato composto dai senatori Bucalo, Nicita, Paganella, Pirondini, dai deputati Amato, Cangiano, Manzi, Sasso, e da 4 ispettori del ministero dell'Istruzione e del Merito. La registrazione della cerimonia sarà trasmessa da Rai 3, a cura di Rai Parlamento, alle ore 16.10 di venerdì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. (Com)