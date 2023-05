Difesa: Musumeci, politiche marittime “parte integrante” della strategia dell’Italia nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha deciso di dotarsi di un ministero per le Politiche del mare nella convinzione che esse siano “parte integrante” della strategia globale legata al ruolo dell’Italia nel mondo. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo al webinar “L’Italia, il Mediterraneo allargato e il dominio subacqueo”, organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai). “Il ministero sta muovendo i primi passi, partendo da zero, ma stiamo correndo. Si tratta di un’intuizione significativa che incrocia le tendenze a livello globale e la strategia dell’Italia nel Mediterraneo, dando un impulso decisivo alla conoscenza di quella parte del pianeta che si trova sotto la superficie del mare. Solo dopo pochi mesi siamo già in campo con azioni di supporto attraverso il comitato interministeriale per le politiche del mare”, ha affermato Musumeci, ricordando che il comitato si occupa del coordinamento e della definizione dell’intera strategia per le politiche marittime, aggregando le competenze di ben nove ministeri. “Intendiamo lavorare sempre di più insieme alle categorie e agli enti che hanno il mare nella loro ‘mission’”, ha aggiunto il ministro, sottolineando come le politiche del mare siano “parte integrante” di una strategia globale legata al ruolo dell’Italia nel mondo, in particolare nei legami con i Paesi rivieraschi della sponda sud del Mediterraneo. (Res)