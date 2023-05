Difesa: Folgiero (Fincantieri), continueremo a produrre navi militari a Castellamare, supporteremo modernizzazione cantiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È previsto di continuare a produrre navi militari a Castellamare "con l'idea non solo di costruire tronconi e scheletro, ma anche la sfida di fare l'allestimento completo della nave". Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, nel corso dell’audizione in commissione Difesa alla Camera, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della difesa. “Ci sono contatti intensi con le istituzioni locali e con la Regione per supportare la modernizzazione del cantiere”, ha sottolineato Folgiero, che ha aggiunto: “C'è un piano di investimenti, che prevede anche disponibilità di Fincantieri di co-investire fino a 40 milioni insieme alle istituzioni locali per finanziare questa modernizzazione”. (Rin)