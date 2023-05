Milano: De Corato, atteggiamento Sala su vicenda trans indecente, ora più complicato trovare agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo l'atteggiamento assunto da Sala alquanto indecente nei confronti di uomini e donne che difendono la sicurezza della città. Dopo che ha pianto 'lacrime da coccodrillo', la Procura ha iscritto nel registro degli indagati i tre agenti della Polizia Locale. Da adesso in poi, visti i risultati, sarà sempre più complicato trovare agenti disposti a finire in ospedale dopo essere stati picchiati, denunciati e ora indagati". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato, commentando dichiarazioni odierne di Sala sulle vicende della scorsa settimana che hanno visto protagonista una trans brasiliana. (Com)