Roma: corruzione al ministero dell’Istruzione, rinviato a giudizio l’imprenditore Castelbianco

- L’imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco, è stato rinviato a giudizio insieme ad altre 8 persone, nell'ambito del procedimento relativo ad una serie di appalti assegnati dal ministero dell’Istruzione. Lo ha stabilito questa mattina il Gup del tribunale di Roma. La vicenda è quella svelata dall’indagine della Guardia di finanza, relativa ad un presunto sistema corruttivo per l’affidamento di progetti ministeriali e che coinvolge anche Giovanna Boda ex capo dipartimento del ministero. Per L’imprenditore, ex editore dell’agenzia di stampa "Dire", l’inizio del processo è stato fissato per il 27 settembre prossimo. Nell’ambito del procedimento Giovanna Boda ha chiesto il rito abbreviato, così come altre tre persone e la loro posizione sarà discussa il 31 ottobre. All’udienza preliminare di oggi il Gup ha ammesso anche la costituzione di parte civile del ministero, della presidenza del Consiglio nei confronti delle persone fisiche e la richiesta avanzata dai giornalisti dell’agenzia stampa "Dire". Sei persone, coinvolte nell’indagine, vanno invece verso il patteggiamento con pene che vanno dai quattro mesi ai due anni. (Rer)