Maltempo: Mattarella, massima attenzione anche dopo emergenza

- La ripresa della Romagna dopo l’alluvione “richiede un grande sforzo ma in questo Ravenna e la Romagna non saranno sole: vi sarà una costante, e non momentanea, attenzione ininterrotta da parte di tutte le istituzioni. Ed anche io parteciperò affinché questa attenzione piena e costante, a fari spenti e a riflettori appannati dopo l’emergenza, continui”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro con volontari e istituzioni nel Comune di Ravenna. (Rin)