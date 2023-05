Don Milani: Lupi, l'educazione il suo più grande amore, cerchiamo di esserne degni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "E' difficile ricondurre gli insegnamenti di don Milani a schemi di parte, lui per primo sarebbe stato contrario a essere ridotto a tecniche di insegnamento o a programmi didattici riproducibili dopo di lui. Visse in un periodo difficile, quando l'Italia contadina cedeva il passo a quella industriale, ne percepisce la crisi di valori e riparte dall'istruzione, dai giovani, aprendo una scuola popolare perché, è il suo insegnamento, la scuola non deve e non può essere separata dalla vita. Il suo metodo educativo si sviluppa in rapporto a due obiettivi: la verità e lo sviluppo della personalità dello studente; aiutò i suoi ragazzi anche col denaro per andare a lavorare all'estero per imparare la lingua, che per lui si impara sul posto, nella vita e non certo solo nel chiuso delle aule". Lo ha detto, in Aula alla Camera, il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, in occasione della commemorazione di don Milani, nel centenario della sua nascita. Commemorazione che ha visto l'intervento di diversi deputati. "Avversario dell'autoritarismo, non ebbe facili e demagogici cedimenti sulla figura e sul ruolo autorevole del maestro proponendosi come guida, una figura chiara con cui l'alunno può liberamente confrontarsi: ed è proprio questo continuo confronto che permette all'alunno di crescere - ha continuato il parlamentare -. Don Milani infine fu un grande sostenitore della libertà di educazione. Scrisse: 'La scuola non può essere che aconfessionale e non può che essere fatta da un cattolico e non può che essere fatta per amore, non si può fare scuola senza una fede sicura'. Questo ci lascia don Milani: l'educazione è il primo è più importante investimento di un popolo. Cerchiamo di esserne degni eredi". (Rin)