Lombardia: proroga di tre anni per l'Aqst Lago Varese, obiettivi anche socio-economici

- Estendere l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale del Lago di Varese per altri tre anni. È la decisione raggiunta oggi all'unanimità in occasione della prima riunione del Collegio di vigilanza dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del lago di Varese" in questa XII legislatura regionale, presieduta dall'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione. "Il Lago di Varese - ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - è un simbolo del nostro modo di lavorare. Ascoltando il territorio, promuovendo sinergie, sfruttando innovazioni tecnologiche abbiamo raggiunto risultati importanti. Ma non ci fermiamo: continueremo a migliorare e valorizzare l'ambiente cogliendo tutte le opportunità che ne possono derivare. Quello dell'AQST del Lago di Varese è un modello da replicare". "Grazie all'ottimo lavoro svolto anzitutto dal mio predecessore Raffaele Cattaneo e dai vari partecipanti - ha affermato l'assessore Maione - sono stati ottenuti concreti miglioramenti ambientali: la qualità delle acque negli ultimi anni è costantemente migliorata, non si sono più presentati episodi di fioritura algale di rilievo e da quest'anno i Comuni possono decidere di aprire la balneazione in tutte le località monitorate da ATS. Occorre ora lavorare affinché agli importanti obiettivi di natura ambientale conseguiti si possano affiancare anche ulteriori target socio-economici". (segue) (Com)