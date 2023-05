Lombardia: proroga di tre anni per l'Aqst Lago Varese, obiettivi anche socio-economici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia è il coordinatore dell'AQST e suo principale sostenitore in termini di risorse finanziarie: nel quinquennio 2019-2023 l'impegno ammonta infatti a circa 13 milioni di euro, di cui circa 10 in capo a Palazzo Lombardia. "La maggior parte delle risorse - prosegue l'assessore Maione - sono state dedicate al miglioramento dell'infrastrutturazione fognaria e al prelievo ipolimnico per accelerare i tempi di recupero del lago". Nel suo ruolo di presidenza del Collegio di vigilanza e di coordinamento della Segreteria Tecnica, Regione dal 2019 raccoglie e lavora sulle istanze provenienti dai 30 soggetti sottoscrittori e dal territorio. "Per questo motivo - prosegue Maione - il Collegio di vigilanza ha deciso di proseguire ancora per tre anni le attività dell'AQST, in modo tale da consolidare il lavoro che è stato portato avanti in sinergia, attivando tra l'altro ulteriori attività come interventi aggiuntivi nel settore fognario e un importante progetto per riequilibrare la fauna ittica e rivitalizzare la filiera del pescato sul lago, oltre a iniziative per il rilancio anche socio-economico del lago". A settembre verrà organizzata la consueta giornata per illustrare a tutti i cittadini interessati le attività svolte e per ascoltare la voce di tutti i portatori di interesse. (Com)