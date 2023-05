Usa: leader del settore mettono in guardia contro intelligenza artificiale, minaccia esistenziale per l’umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligenza artificiale può rappresentare una “minaccia esistenziale” per l’intera umanità, e i rischi associati alla tecnologia dovrebbero essere considerati dai governi al pari di quelli legati ad eventi come le pandemie o una guerra nucleare. È quanto si legge in una lettera aperta pubblicata dal Centro per la sicurezza dell’intelligenza artificiale, una organizzazione no profit con sede a San Francisco, in California. “Mitigare i rischi associati all’intelligenza artificiale deve rappresentare una priorità a livello globale”, si legge nel testo, firmato anche dai leader delle più importanti aziende del settore e da oltre 350 tra amministratori delegati, ricercatori ed ingegneri che lavorano allo sviluppo di questa tecnologia. Tra questi ci sono anche Sam Altman, amministratore delegato di OpenAi; Demis Hassabis, amministratore delegato di Google DeepMind; e Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic. La dichiarazione è stata pubblicata alla luce di un incremento delle preoccupazioni in merito ai possibili rischi legati all’intelligenza artificiale, soprattutto dopo la diffusione al pubblico di chatbot come ChatGpt. I modelli di linguaggio e di apprendimento utilizzati da queste tecnologie, infatti, potrebbero essere utilizzati dai governi per fare disinformazione o propaganda all’estero, senza contare i rischi occupazionali. (Was)