Israele-Azerbaigian: presidente Herzog incontra omologo azero Aliyev, focus su pace e sicurezza

- Il presidente di Israele, Isaac Herzog, è stato ricevuto oggi dall'omologo della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, in occasione di una visita ufficiale nella capitale azera Baku. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "The Times of Israel", secondo cui Herzog, che viaggiava con sua moglie Michal Herzog, è stato accolto all'aeroporto da alcuni ministri dell'Azerbaigian e dagli ambasciatori di entrambi i Paesi. Herzog è stato accompagnato anche dal ministro della Salute e dell'Interno, Moshe Arbel, del partito religioso Shas, che incontrerà il collega azero, Teymur Musayev. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa di Herzog, si prevede che Arbel e Musayev firmeranno un accordo sulla cooperazione sanitaria. Alla delegazione israeliana si è aggiunto anche il rabbino Marc Schneier, presidente della Foundation for Ethnic Understanding e amico intimo di Aliyev, e un numero di 30 studenti ebrei della scuola Chabad Or Avner di Baku. (segue) (Res)