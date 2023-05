Israele-Azerbaigian: presidente Herzog incontra omologo azero Aliyev, focus su pace e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti dei due Paesi hanno avuto prima di pranzo un colloquio a porte chiuse a cui è seguito un incontro allargato. Secondo l'agenzia di stampa azera "News.az", nel corso dell'incontro Herzog ha affermato che "il partenariato tra Israele e l'Azerbaigian è la base di partenza per una collaborazione che riguarda molti settori". L'incontro di oggi "manderà un messaggio positivo ai nostri Paesi e in particolare ai cittadini ebrei e musulmani che possono fare grandi cose insieme se ambiscono alla pace", ha spiegato Herzog, aggiungendo che "un dialogo aperto può fare del bene nel mondo". Proprio per tali ragioni, la relazione tra i due Paesi "è strategica perché in grado di influenzare l'intera regione e di indirizzarla verso la pace, la prosperità e lo sviluppo". Secondo quanto riferito dal "The Times of Israel", Herzog dovrebbe partecipare a una cerimonia insieme alla comunità ebraica locale per celebrare il 75esimo compleanno di Israele prima del suo rientro nel Paese. (segue) (Res)