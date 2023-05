Israele-Azerbaigian: presidente Herzog incontra omologo azero Aliyev, focus su pace e sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele gode di ottimi rapporti con l'Azerbaigian e, nel corso degli anni, i due hanno rafforzato le loro relazioni grazie alla vendita di tecnologia militare avanzata a Baku per un valore di miliardi di dollari. Lo scorso 20 aprile, il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, e il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, si erano incontrati a Baku per discutere di sfide strategiche comuni, sicurezza regionale e lotta al terrorismo. In quell'occasione il ministro degli Esteri israeliano aveva scritto sul suo profilo Twitter che l'incontro con il presidente azero era stato "ottimo" e si era congratulato con Aliyev per aver preso la decisione di aprire un'ambasciata in Israele, "la prima di un Paese musulmano sciita", scelta volta a rafforzare ulteriormente l'alleanza politica ed economica tra Azerbaigian e Israele. (Res)