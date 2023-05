Decreto Pa: Guerra (Pd), passa emendamento per segretari comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, dopo avere subito bocciature reiterate in provvedimenti precedenti, fin dal Milleproroghe, l'emendamento a mia prima firma, che cerca di dare una prima importante risposta alla carenza di segretari per i piccoli Comuni, è stato approvato in commissione alla Camera nel decreto sulla Pubblica amministrazione". Lo dichiara, in una nota, la deputata del Partito democratico, Maria Cecilia Guerra. L'emendamento prevede la possibilità di prorogare da 24 a 36 mesi la durata dell’incarico temporaneo come vicesegretari, affidato a funzionari con determinati requisiti. "Mi auguro che l'approvazione di questo emendamento possa aiutare i piccoli comuni, in grave difficoltà a chiudere il loro bilancio", conclude la parlamentare. (Com)