Abruzzo: sindacati, pieno sostegno a velocizzazione tratte ferroviarie Roma-Pescara

- Nel corso del tavolo di monitoraggio sul potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma, promosso ed istituito dai sindaci marsicani e della Valle Peligna, tenutosi presso la sala consiliare del Comune di Avezzano, le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil, intervenute unitamente ai rappresentanti delle rispettive categorie dei trasporti, hanno ribadito il pieno sostegno allo sviluppo infrastrutturale dell'Abruzzo, con specifico riferimento agli interventi di modernizzazione e velocizzazione delle tratte ferroviarie di collegamento trasversale verso la Capitale. “L'importante convergenza politica bipartisan registrata ed emersa nel corso dell'incontro istituzionale cui hanno presso parte parlamentari abruzzesi, assessori e consiglieri regionali e più in generale rappresentanti istituzionali delle aree interne, potrebbe rappresentare quella novità e quell'impulso necessario a superamento di un trentennio fatto di annunci e promesse mai realizzate e nel quale i tempi di percorrenza della tratta ferroviaria Pescara Roma sono paradossalmente rimasti invariati se non addirittura aumentati”, sostengono in una nota congiunta i segretari regionali di Cgil (Ranieri), Notaro (Cisl) e Lombardo (Uil). (segue) (Gru)