Abruzzo: sindacati, pieno sostegno a velocizzazione tratte ferroviarie Roma-Pescara (2)

- “La notizia confermata da fonti provenienti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo la quale sarebbero stati assicurati i finanziamenti per il progetto di velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara e con essi, la messa a gara dei primi lotti prevista nelle prossime settimane - spiegano ancora i segretari regionali di Cgil-Cisl-Uil - pur non chiarendo il dilemma se sarà possibile o meno utilizzare entro il 2026 i 620 milioni di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è servita tuttavia a smentire voci preoccupanti che palesavano l'inaccettabile disinteresse del governo nazionale verso la realizzazione di queste fondamentali opere di adeguamento delle attuali infrastrutture ferroviarie abruzzesi. Ben vengano quindi queste attività di monitoraggio con tutti i portatori di interesse e che dovranno servire non soltanto a vigilare sullo stato di avanzamento dei primi tre interventi previsti dal Mit ovvero il collegamento con il terzo binario tra Pescara Centrale e Pescara Porta Nuova, la bretella di Sulmona e il raddoppio tra Lunghezza e Guidonia, ma anche ad individuare ed intercettare le ulteriori forme di finanziamento per il completamento dell'opera il cui costo complessivo ammonta a 6,5 miliardi di euro, un traguardo che oggettivamente appare ancora molto lontano. In definitiva, la strada della modernizzazione e del superamento del gap infrastrutturale con le altre regioni è ancora impervia e irta di ostacoli, ma l'opportunità per l'Abruzzo di poter beneficiare di un reale volano per l'economia, è talmente importante che non sarebbero tollerabili da parte di chiunque incertezze, passi falsi, opportunismi politici e più in generale ulteriori ritardi”. (Gru)