Augello: La Russa, uomo di intelligenza vivace e di profonda cultura

- "E' con profondo affetto e commozione che voglio rinnovare il ricordo del collega e amico Andrea Augello. Uomo di intelligenza vivace e di profonda cultura, è stato per la destra italiana un esponente che ha inciso con la sua azione nel lungo percorso". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo intervento in Aula per la commemorazione del senatore di Fratelli d'Italia, Andrea Augello, scomparso lo scorso 28 aprile. (Rin)