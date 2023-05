Migranti: Fitto, Ue rinnovi discussione su dimensione esterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo deve affrontare una discussione approfondita sul tema migrazione. A dirlo il ministro per gli Affari europei e per il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso dei lavori al Consiglio Affari generali di Bruxelles. "L'Italia sottolinea l'urgenza di attuare pienamente le conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio e si aspetta dei progressi di sostanza in merito", ha proseguito il ministro, a quanto si legge in una nota, aggiungendo che "per attuare le conclusioni di febbraio, ribadite a marzo, è di cruciale importanza rinnovare i nostri sforzi nel campo della dimensione esterna". Fitto ha poi ribadito la necessità di attribuire particolare attenzione alla Tunisia. "È fondamentale un approccio costruttivo, e inviare a Tunisi un messaggio di sostegno complessivo, anche nel settore della gestione del fenomeno migratorio. L'Italia sta continuando a lavorare per agevolare l'approvazione dell'accordo con il Fmi, anche attraverso contatti di alto livello con le autorità tunisine e i principali donatori internazionali", ha aggiunto il ministro. (Beb)