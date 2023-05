Diritti: Zanella (Avs), condivido appello rete No Gestazione per altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sottoscrivo l'appello della rete No Gpa che, richiamando la Corte costituzionale, definisce la maternità surrogata una offesa della dignità della donna che mina nel profondo le relazioni umane. L'appello è teso a richiamare il Parlamento e la politica tutta a confermare il divieto di maternità surrogata nel nostro Paese: obiettivo pienamente condivisibile, a mio parere". Lo afferma la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, la quale aggiunge: "La legge sul reato universale voluta da Fratelli d'Italia si configura come un manifesto politico più che un reale tentativo di dissuasione dall'uso della Gestazione per altri che sta trasformando il corpo della donna e della sua creatura in un valore di mercato. Il testo dell'appello, invece, sollecita 'uno sforzo ad assumere impegni anche a livello internazionale': questo sarebbe ben più efficace di una legge di dubbia applicabilità". (Rin)