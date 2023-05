Ue: Fitto, nuova governance economica più flessibile su green e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo di giugno sarà un importante momento di riscontro rispetto al dibattito sulle nuove strategie di competitività di lungo termine dell'Unione europea. A dirlo il ministro per gli Affari europei e per il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso dei lavori al Consiglio Affari generali di Bruxelles. "Il quadro regolatorio europeo deve essere un fattore di valorizzazione del mercato unico e un volano di sviluppo e innovazione. Anche per questo, è importante assicurare che le iniziative legislative tengano sempre in debito conto la fattibilità operativa degli obiettivi posti, evitando eccessivi oneri alle aziende e di compromettere la creazione di posti di lavoro", si legge in una nota stampa. "Abbiamo accolto con favore il proposto ciclo annuale di valutazione dei progressi basato sugli indicatori chiave di prestazione, per valutare gli avanzamenti nei settori chiave della competitività dell'Ue", prosegue la nota. "Si tratta di un primo importante passo avanti, per assicurarci che i quadri normativi e amministrativi rispondano alle esigenze delle imprese e dei lavoratori", continua ancora Fitto. Sulla riforma della governance economica, infine, il ministro Fitto ha ricordato che "le proposte legislative della Commissione europea costituiscono una buona base di partenza" e che "l'Italia punta a nuove regole di bilancio che siano realistiche e favorevoli alla crescita, con una maggiore flessibilità sugli investimenti verdi, sui piani di rilancio nazionali e sulla difesa". (Beb)