Kosovo: Kfor, 30 militari feriti è il bilancio degli scontri di ieri (2)

- Il comandante della missione Kfor, il maggiore generale Angelo Michele Ristuccia, segue personalmente l'evolversi della situazione ed esprime la propria solidarietà ai militari Nato feriti durante gli scontri e alle loro famiglie: “Per evitare gli scontri tra le parti e minimizzare il rischio di escalation, le forze di pace della Kfor hanno scongiurato che venissero minacciate le vite dei serbi e degli albanesi del Kosovo. Entrambe le parti devono assumersi la piena responsabilità di quanto è successo e prevenire qualsiasi ulteriore escalation, piuttosto che nascondersi dietro false narrazioni”. Il comunicato aggiunge che Kfor continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un ambiente sicuro e libertà di movimento per tutte le comunità in Kosovo, conformemente al suo mandato basato sulla Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 del 1999. (Res)