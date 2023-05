Kosovo: solidarietà da parte delegazione italiana presso Assemblea parlamentare Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato, come dichiarato dal suo presidente, Lorenzo Cesa, esprime in una nota la profonda solidarietà e vicinanza ai militari italiani e delle altre nazioni impegnati nella missione Kfor e rimasti feriti ieri nel Kosovo, a seguito degli scontri a Zvecan, nel Nord del Paese. Viene espressa altresì la particolare gratitudine dell'Italia per la straordinaria professionalità e lo spirito di servizio che i nostri militari dimostrano nella missione Nato, guidata dal generale di divisione italiano Angelo Ristuccia, che sta svolgendo un lavoro encomiabile in Kosovo per mantenere la pace e la stabilità nella regione. La delegazione italiana si unisce all'invito rivolto alle autorità di Pristina e di Belgrado da parte del comandante della missione Nato Ristuccia ad abbassare il livello di tensione, assumersi la responsabilità di quanto accaduto e prevenire qualsiasi ulteriore escalation. (Rin)