Kosovo: Perego, massima attenzione del governo

- "Esprimo la mia massima solidarietà a tutti i soldati rimasti coinvolti negli scontri a Zvecan, in Kosovo, a seguito della elezione di un sindaco di origine albanese che ha provocato la reazione della popolazione serba". Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenendo a Tgcom24. "Per fortuna - ha spiegato Perego - non ci sono condizioni particolarmente critiche. Alcuni riportano ustioni dovute al lancio di molotov, altri riportano fratture dovute alle contusioni con i manifestanti. Sono sottoposti alle cure dei nostri apparati di difesa e c'è la massima attenzione da parte di tutto il governo. La regione del Kosovo - ha aggiunto il sottosegretario - ha una situazione complessa, per la violenza che si è manifestata oggi e per l'escalation tra kosovari e serbi, ed è da sempre attenzionata dal nostro Paese: c'è la missione Nato Kfor dal 1999, di cui l'Italia ha in questo momento riassunto il comando, succedendo al governo ungherese. Sono schierati gli alpini della 'Taurinense', ci sono i nostri Carabinieri e ci sono circa 800 soldati italiani e 137 mezzi impiegati. Questa è una missione fondamentale per mantenere la pace nella regione dei Balcani". (Rin)