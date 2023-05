Kosovo: migliorano i militari italiani feriti, Crosetto in contatto con omologhi Nato per ridurre tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità dell’Esercito italiano intervenute, in concorso alle altre forze della Kfor (Kosovo Force) e della polizia kosovara, per ristabilire l’ordine e proteggere le infrastrutture pubbliche in località Zvecan (Nord Kosovo) sono rientrate nella base italiana di Villaggio Italia stamane dopo aver lasciato il posto a un'altra unità della Kfor. I militari italiani feriti nel corso degli scontri con i facinorosi manifestanti sono stati 14 (tutti appartenenti al nono Reggimento Alpini) e sono stati trasportati in diverse strutture sanitarie della Kfor nella regione. In particolare, uno dei militari è stato portato presso l’ospedale militare Nato specialistico di Skopje, un altro presso l’ospedale militare Nato di Pristina per le cure e gli accertamenti del caso. Tutti gli altri militari coinvolti sono stati assistiti al posto di medicazione della base italiana di Villaggio Italia a Peja-Pec. Tre dei militari coinvolti sono stati già dichiarati guariti e hanno ripreso regolarmente servizio. Nella serata di ieri il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice interforze, si è recato in Kosovo dove ha portato il saluto e gli auguri di pronta guarigione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ai militari feriti. Il ministro Crosetto è rimasto fino alla notte inoltrata di ieri in contatto con i ministri della Difesa dei paesi contributori alla missione Kfor, tra cui il ministro della Difesa del Regno Unito Ben Wallace. Obiettivo dei fitti colloqui è stato quello di esercitare la massima pressione sulle autorità di Serbia e Kosovo, per mitigare le tensioni e riportare le parti a un costruttivo e pacifico dialogo.(Com)