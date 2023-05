Speciale difesa: Kosovo, Rauti, vicina a militari feriti, al lavoro per facilitare dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le competenze, la visione e lo sguardo internazionale fanno di Agenzia Nova uno strumento fondamentale per tutti coloro che seguono l'attualità" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Vicinanza e solidarietà ai militari della missione Nato Kfor feriti negli scontri avvenuti nel nord del Kosovo. Tra di loro ci sono 11 italiani", lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, appresa la notizia. "Nella missione in Kosovo, i militari italiani - sottolinea Rauti - insieme con i colleghi delle altre nazioni e sotto l'egida della Nato, lavorano ogni giorno affinché il dialogo tra Kosovo e Serbia sia proficuo e si possa raggiungere finalmente un accordo. Siamo da anni impegnati sul terreno, in questa missione delicata e strategica, finalizzata a garantire sicurezza e stabilità in tutta la regione Balcanica. Gli scontri e questa nuova escalation violenta non minano il nostro impegno e rafforzano ulteriormente ogni sforzo di pace e stabilità nell'area". (Rin)