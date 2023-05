Speciale difesa: Kosovo, Guerini (Pd), vicinanza e solidarietà ai nostri militari rimasti feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Vicinanza e solidarietà ai nostri militari rimasti feriti in Kosovo. Ho sperimentato di persona lo straordinario lavoro e impegno delle nostre Forze armate per garantire stabilità e sicurezza in quei territori così delicati. A loro il mio personale ringraziamento". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd, Lorenzo Guerini, già ministro della Difesa. (Rin)