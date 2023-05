© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai nostri militari rimasti feriti negli scontri in Kosovo e a quelli di Moldavia e Ungheria, intervenuti per evitare che degenerasse la situazione, la nostra piena solidarietà e i nostri auguri di pronta guarigione". Lo scrive il deputato democratico Stefano Graziano, capogruppo in commissione Difesa. (Rin)