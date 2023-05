Kosovo: Crosetto, situazione migliorata ma serve soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La situazione in Kosovo è migliorata rispetto a ieri ma serve una soluzione diplomatica. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Sembra esserci meno tensione, anche se ci sono ancora manifestazioni davanti ai municipi” dei quattro comuni a maggioranza serba. “Noi stiamo cercando una soluzione diplomatica, più che pensare alla forza di interdizione che può essere fatta dai militari presenti nell’area”, ha detto Crosetto. Il titolare della Difesa ha poi menzionato gli sforzi compiuti nella notte insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro degli Esteri Antonio Tajani per fare pressioni sulle autorità di Serbia e Kosovo, oltre che per coinvolgere i partner europei in questo lavoro. Gli scontri scaturiscono “da una volontà politica di alzare la tensione e noi vorremmo che cessasse”, perché “il confine tra Kosovo e Serbia è uno di quei luoghi pericolosi in cui una scintilla potrebbe far scoppiare un incendio”. I soldati italiani feriti “stanno bene”, quelli in condizioni più gravi “sono in due ottimi ospedali” ed è in corso l’operazione, "tre sono già tornati a lavoro e gli altri nove sono nell’infermeria italiana, per cui abbiamo già rassicurato anche le loro famiglie”, ha aggiunto Crosetto. “Tranne qualche frattura scomposta su cui si sta intervenendo, gli altri sono tutti in buona salute”, ha concluso. (Res)