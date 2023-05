Speciale scuola: Scurati (Lega), dopo vicenda Abbiategrasso si rifletta di nuovo su figura psicologo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza alla professoressa ferita da un suo studente con una lama alle scuole superiori Alessandrini di Abbiategrasso. Episodio inquietante che ci fa riflettere nuovamente sulla figura dello psicologo a scuola, presenza necessaria per affrontare il tema, sempre più preoccupante, del disagio giovanile". Lo comunica in una nota Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della IV° Commissione attività produttive, istruzione e formazione di Regione Lombardia. "Sono ormai troppi gli episodi in cui i docenti vengono aggrediti dai propri studenti, questo rivela un problema sociale rilevante che è anche conseguenza degli anni passati con la pandemia". "Nel luglio 2021 - ricorda Scurati - il Consiglio Regionale della Lombardia, primo Italia, ha approvato il progetto di legge, del quale ero relatrice, che istituisce il Servizio psico-pedagogico nelle scuole lombarde con uno stanziamento complessivo di 2,4 milioni di euro. Un servizio rivolto agli studenti e ai loro familiari, al personale docente e non docente: azione ancora più necessaria alla luce degli effetti scaturiti dall'emergenza pandemica e dai troppi episodi di aggressione". (Com)