Amministrative: (Avs), sconfitta Brindisi evitabile, frutto accordo suicida Pd-M5s

- "La sconfitta di Brindisi è l'esempio di cosa non dovrebbe fare il centrosinistra o questa 'alleanza larga', come la si vuol chiamare. Perché a Brindisi, a causa della responsabilità del Movimento cinque stelle e del Partito democratico, si sono perse le elezioni. Pd e M5s non hanno voluto nemmeno le primarie. Il Pd ha accontentato il M5s non consentendo al sindaco uscente Riccardo Rossi, che aveva ben operato nella città, di ripresentare la sua ricandidatura neanche attraverso le primarie nella città, cosa che in ogni altro luogo sarebbe accaduto. Abbiamo assistito ad un accordo blindato suicida tra Partito democratico e M5s per far sì che il candidato sindaco fosse l'avvocato Fusco, indicato dal Movimento cinque stelle". Lo affermano in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni deputati di Alleanza verdi e sinistra. "Inoltre, cosa altrettanto grave, nel corso del secondo turno, nonostante la destra fosse ampiamente avanti - proseguono - e nonostante il significativo risultato ottenuto da Alleanza verdi e sinistra - circa l'11 per cento - né il M5s né il Pd hanno ritenuto di dover fare un apparentamento con la nostra lista, con il risultato che Brindisi sarà governata dalla destra. Se Schlein e Conte ritengono di costruire un campo largo nel Paese nelle stesse modalità che si sono verificate a Brindisi, vuol dire che sarà molto difficile se non impossibile costruire un'alternativa autorevole", concludono.(Com)