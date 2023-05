Imprese: Benigni (Elettronica), il 2022 conferma il trend di crescita dell’azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 "conferma il trend di crescita dell’azienda rappresentato non solo dai principali indicatori economico-finanziari, ma anche dall’ingresso in nuovi mercati, come lo spazio e la biodifesa, e da acquisizioni strategiche da parte di Elettronica e delle sue partecipate". Lo dichiara il presidente e Ad di Elettronica, Enzo Benigni. "In linea con il piano strategico aziendale, nel 2022 l’azienda ha consolidato il mercato core anche attraverso un processo significativo di internazionalizzazione e accrescimento dell’approccio multidominio. La crescita industriale e di competenze ha avuto inoltre una rilevante accelerazione anche attraverso l’acquisizione del controllo di EltHub e le nuove acquisizioni di Cy4gate, sempre più indirizzata verso un mercato europeo", evidenzia.(Rin)