Decreto Siccità: Lega, ok emendamento per sperimentazione Tea, passo avanti

- "Bene l'approvazione dell'emendamento al dl Siccità, da noi sottoscritto, che autorizza la sperimentazione in campo aperto delle Tecniche di evoluzione assistita (Tea). Una norma che consentirà alla nostra agricoltura di fare un grande passo avanti, sfruttando tecniche di miglioramento genetico utilizzate in tutto il mondo per fare fronte all'emergenza idrica e ai cambiamenti climatici, preservando la qualità e la genuinità delle produzioni. Il mondo scientifico in Italia ha sviluppato conoscenze sempre più all'avanguardia nel campo delle Tea, sperimentazioni che permettono di utilizzare i geni delle piante più resistenti alla siccità e alle condizioni metereologiche per migliorare le performance in campo agricolo. Viviamo in un contesto in cui è necessario utilizzare tutti gli strumenti per tutelare il made in Italy e rendere competitivi i prodotti italiani, rispondendo ai bisogni di un consumatore sempre più attento e informato. La ricerca può essere una grande occasione e siamo soddisfatti che la maggioranza dei gruppi parlamentari abbia dimostrato apertura, superando i pregiudizi ideologici". Lo affermano i senatori della Lega in commissione Agricoltura Giorgio Maria Bergesio, Mara Bizzotto, Gianluca Cantalamessa, in una nota congiunta con i colleghi della commissione Ambiente Nino Germanà, Tilde Minasi e Manfredi Potenti. (Rin)