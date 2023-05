Cina: Terzi (Fd'I), la Via della Seta deve coincidere con la via della libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta in Senato la conferenza stampa di presentazione del libro "La Cina di Xi Jinping: verso un nuovo ordine mondiale sinocentrico?" di Nicola e Gabriele Iuvinale, edito da Antonio Stango, organizzata dal senatore Giulio Terzi (Fd'I). Sono intervenuti Giulia Pompili, Gabriele Carrer, Arturo Varvelli, Fabrizio Luciolli, Angelo Polimeno Bottai. Nel suo intervento di apertura, Terzi ha ricordato come gli anni di Marco Polo alla fine del 1200 lungo la via della Seta e quelli della "missione cinese" di Matteo Ricci tra la fine del '500 e inizio '600 siano certamente "pietre miliari di una interazione tra culture che emoziona e incoraggia profondamente. Anche Pietro Calamandrei - ha proseguito Terzi - ha scritto una frase che resta di estrema attualità perché descrive un principio assoluto, quello della libertà, e una speranza che ancora non si è realizzata. Diceva Calamandrei 'l'Europa deve andare incontro all'Asia da pari a pari: riaprire il colloquio della libertà. Andiamo a vedere cosa c'è al di là della grande Muraglia: basterà affacciarsi e ci accorgeremo che c'è la primavera'. Sono molte, purtroppo, le occasioni e speranze in grande misura disattese. In una realtà così complessa come quella di oggi devono essere grandemente intensificati gli sforzi affinché le relazioni tra Europa e Cina prendano la via della libertà, che non coincide purtroppo con la Via della Seta nell'attuale declinazione. E lo stesso impegno deve essere riposto affinché i rapporti tra l'Europa e la Cina siano basati sempre sull'irrinunciabile e fondamentale principio della reciprocità, da pari a pari, per ottenere che si possa continuare a sperare, ma senza alcuna illusione, che fiorisca una vera "primavera" nella posizione e nelle responsabilità che Pechino intende assumere nel rispetto della legalità e della giustizia", ha concluso Terzi. (Rin)