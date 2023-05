Scuola: Ronzulli (Fi), giusto pensare a introduzione psicologo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’episodio verificatosi ieri in una scuola superiore di Abbiategrasso “è molto grave, perché un'insegnante non può uscire di casa per andare a fare il proprio lavoro e ritrovarsi di colpo in un letto d'ospedale, peraltro con sette coltellate". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, a Rainews24, sottolineando tuttavia come "non sia corretto prendere un caso singolo e applicarlo a tutto il sistema scolastico italiano”. “In questo caso particolare – ha sottolineato –, c'era dietro un disagio dello studente, che probabilmente non era stato valutato anche dalla stessa famiglia”. Detto ciò, ha evidenziato, "bisogna aiutare gli insegnanti ad essere protetti, quindi lavorare su strumenti di sicurezza ma dall'altra parte anche ascoltare il disagio dei ragazzi, cercando di prevenirlo”. “Forza Italia già nella scorsa legislatura aveva portato avanti un disegno di legge per l'introduzione dello psicologo nelle scuole. Credo che il ministro Valditara stia lavorando in questa direzione proprio per evitare che questi episodi non accadano più. La prevenzione è assolutamente necessaria", ha concluso. (Rin)