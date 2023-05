Sport: Rocca e assessore Palazzo premiano eccellenze Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’assessore allo Sport Elena Palazzo hanno consegnato oggi, durante la cerimonia che si è tenuta nella sala Tirreno, le targhe di riconoscimento per le eccellenze sportive. A ritirare i riconoscimenti per il calcio: la Roma Calcio femminile, rappresentata da Betty Bavagnoli e da Gianmarco Migliorati; la Roma Primavera rappresentata dai dirigenti Marco Robino Rizzet e Daniele Iannone; la Roma Calcio a 5, la Ss Amatrice, il Montespaccato Calcio femminile, la TottiSoccer Weese Calcio a 8 e Fabrizio Loffreda presidente Lega Calcio a 8. Per la boxe: Mattia Faraoni, campione mondiale kickboxing Iska e il suo allenatore Gigi Ascani; Pietro Rossetti, campione europeo di pugilato pesi Welter e l’allenatore Italo Mattioli. (segue) (Com)