Sport: Rocca e assessore Palazzo premiano eccellenze Lazio (2)

- La cerimonia è stata aperta dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: "Con questa iniziativa – ha detto - vogliamo esprimere il nostro ringraziamento verso chi si è contraddistinto per il raggiungimento di importanti traguardi, veicolando i sani valori dello sport. Le eccellenze sportive del Lazio sono molte, dunque questo sarà certamente il primo di una lunga serie di appuntamenti in cui daremo visibilità a tutti coloro che, grazie a impegno e dedizione, portano in alto il nome della nostra Regione", ha concluso Rocca. "Abbiamo voluto raggruppare diverse discipline sportive sia individuali che di squadra - ha spiegato l’assessore allo Sport Elena Palazzo –. L’Amatrice Calcio, ad esempio, che con tenacia e determinazione ha continuato ad allenarsi senza sosta, nonostante la tragedia del terremoto, e che oggi raggiunge l’Eccellenza, rappresenta un bellissimo esempio di resilienza. Lo scudetto conquistato dalla As Roma femminile è un chiaro messaggio di come le donne nel calcio sappiano esprimersi ai massimi livelli coinvolgendo e appassionando il grande pubblico senza nulla da invidiare agli uomini". (segue) (Com)