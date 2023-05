Sport: Rocca e assessore Palazzo premiano eccellenze Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La As Roma Primavera e la AS Roma Calcio a 5 "testimoniano il grande lavoro che la società sta facendo in questi ultimi anni per coltivare il proprio vivaio di talenti e per promuovere sempre di più un forte spirito di squadra associato ad elevati livelli tecnici. Poi c’è la Weese TottiSoccer, attraverso cui i grandi campioni che hanno fatto la storia continuano ad emozionare - aggiunge l'assessore -. La Lega Calcio a 8, un movimento in continua crescita con 300 squadre iscritte solo a Roma, che rappresenta perfettamente l’impegno per la promozione sportiva. Il Montespaccato Calcio, fortemente impegnato sul fronte educativo e sociale, un vero simbolo di rinascita. Con Mattia Faraoni e Pietro Rossetti – ha concluso l’assessore - premiamo infine lo sport come simbolo di riscatto e come strumento per trasmettere ai giovani i valori del rispetto delle regole e dell’avversario. Un perfetto antidoto contro il fenomeno del bullismo e della violenza tra i ragazzi". (Com)