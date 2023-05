Imprese: Elettronica, Assemblea approva risultati d'esercizio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea di Elettronica approva i risultati d'esercizio. I risultati del 2022, frutto delle intense attività di business development degli ultimi anni, soprattutto nei mercati extra-Ue, mostrano una crescita sostanziale dei principali indicatori economico-finanziari. Il fatturato aziendale arriva a 288,1 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2021 quantificabile in +13 milioni. Una crescita che si lega in particolare alla fornitura di sistemi, apparati e spare parts (227,5 milioni di euro), e allo sviluppo dei programmi e assistenza clienti (60 milioni di euro). In questa crescita il mercato più importante si conferma ancora l’Italia (40 per cento), seguita da Medio Oriente (31 per cento) ed Europa (28 per cento). Di particolare valore la crescita del risultato netto che arriva a 34,1 milioni di euro (rispetto a 15,1 milioni dell’anno precedente). Significativa l’acquisizione di nuovi ordini, che è stata di 358,4 milioni di euro (292,7 milioni nel 2021). Le acquisizioni hanno riguardato in particolare: programmi cooperativi Europei, Consortili e Sovranazionali (Efa, NH90, Gcap, Nato) ed Ue (40 per cento), programmi nazionali (15 per cento) e programmi destinati all’Export extra Ue (45 per cento). In particolare, quest’ultimo mercato è quello con una maggiore crescita, relativa a un +32 per cento rispetto al 2021. (segue) (Rin)