Imprese: Elettronica, Assemblea approva risultati d'esercizio 2022 (2)

- Tra gli ordini acquisiti più rilevanti: nell’ambito dei programmi cooperativi Europei, i programmi Efa sia di produzione che di logistica, la produzione NH90 MRFH, il primo ordine Gcap; nell’ambito del mercato italiano i maggiori ordini riguardano i due sistemi Ews per le Fregate Fremm e i programmi di Ricerca e Sviluppo per la Difesa europea; per il mercato Internazionale una particolare menzione va fatta per i contratti avionici Far East e South East e per il navale in Indonesia. A fine esercizio 2022, il portafoglio ordini ammonta a 935 milioni di euro ed è costituito per il 31 per cento dal mercato nazionale, per il 20 per cento dal mercato Ue e programmi cooperativi e per il 49 per cento dall’esportazione extra Europa. Nel mercato core è significativo l’avvio del progetto trinazionale Gcap (Global Combat Air Programme) nel quale Elt è entrata in qualità di campione nazionale nell’EW nel dominio Isanke & Ics (Integrated Sensing And Non Kinetic Effects & Integrated Communication System). In ossequio al piano strategico industriale, nel 2022 le attività di Innovazione e Sviluppo si sono orientate non solo al mantenimento dell’eccellenza tecnologica e allo sviluppo di nuove soluzioni nel segmento di business core in tutti i domini operativi, ma anche allo sviluppo di nuove applicazioni in settori adiacenti, quali protezione di infrastrutture critiche, biodifesa e Spazio, attraverso un uso non convenzionale dello spettro elettromagnetico. (segue) (Rin)