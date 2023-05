Imprese: Elettronica, Assemblea approva risultati d'esercizio 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel 2022 sono stati investiti dall'Azienda 15 milioni di euro nella Ricerca e Sviluppo sulle tematiche Self-Protection da minacce radar e a guida Eo (piattaforma avioniche, navali, terrestri), Counter-Drone, Space Ew, Cyber Ew, Business adiacenti. In particolare: nel 2022 Elt ha presentato al mercato la tecnologia di biodifesa E4Shield per l'inattivazione in aria di virus respiratori per i quali è programmata, attraverso l'uso dello spettro elettromagnetico. E4Shield, progettato e sviluppato nei laboratori dell'azienda, è stato brevettato e verificato in laboratori di rilevanza internazionale che hanno dimostrato la sua efficacia in aerosol al 90 per cento prima sul covid e le sue varianti, in seguito su virus influenzali: la tecnologia ha ottenuto le certificazioni Ce e Sar. Elt ha accresciuto le proprie competenze nel dominio Spazio grazie agli asset e alle competenze ottenute con l'acquisizione del 70 per cento di EltHub, e alla partecipazione a programmi Edf e Pnrm con altri importanti player europei. Tutto ciò ha permesso di realizzare e di mettere poi in orbita Leo, nell'aprile 2023, il primo payload di Electronic intelligence. Con questo lancio l'azienda mette le proprie competenze al servizio di un ulteriore dominio operativo, che si aggiunge ai quattro in cui è già presente con i propri sistemi di difesa. L'ingresso nel dominio Spazio consente di rafforzare il posizionamento competitivo di Elt. Il 2022 è stato anche l'anno della crescita dimensionale e tecnologica di Cy4gate. L'aumento di capitale in marzo per 90 milioni per l'acquisizione del 100 per cento del Gruppo Aurora e la recentissima acquisizione di una quota di controllo nella cyber-boutique tecnologica francese Diateam ha reso l'azienda una realtà internazionale in grado di competere sugli sfidanti mercati della cyber security e intelligence. Elt, azionista di riferimento con circa il 38 per cento di shares, ha autorizzato un aumento di capitale che ha rappresentato un tassello determinante nella strategia di crescita di valore di Cy4gate, consolidando la presenza nel dominio cyber, sempre più rilevante per le positive ricadute anche sull'Emso e quindi nel settore Defence.