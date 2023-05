Imprese: Elettronica, Assemblea approva risultati d'esercizio 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, sono state condotte le attività sui programmi europei già acquisiti (tra cui, Carmenta e React, nei quali la società occupa la posizione di leadership tecnica, Jey-Cuas, Crown, Exceed, Geode) e nuovi selezionati per il finanziamento: Navguard - Advanced Galileo Prs resilience for EU Defence; EuroHAPS - High altitude platform system demonstrator; Engrt - EU Next Generation Rotorcraft Technologies; Adequade - Advanced, Disruptive and Emerging QUAntum technologies for DEfence; Agami_Eurigami - European Innovative GaN Advanced Microwave Integration; Eicacs - European Initiative for Collaborative Air Combat Standardisation. La crescita aziendale si rispecchia anche nel presidio delle risorse umane. Nell’organizzazione sono state inserite 143 nuove risorse (età media di 34.6 anni) portatrici inoltre di nuove skills, in risposta alle esigenze delle aree tecniche di Enginering ma anche alle aree di Business e di Staff, da irrobustire e consolidare per dimensionamento e nuove competenze richieste. La sfida dei prossimi anni, guidata dal piano strategico Tenet 2030, si concentrerà sempre più sulla capacità di sviluppare prodotti e sistemi innovativi, multidominio, in tempi assai più ridotti rispetto al passato. Centrale sarà il ricorso a tecnologie emergenti quali AI e Ml e metodologie innovative come Digital Twin e Swap (Size, Weight And Power), in una logica di competizione globale ma anche di engagement sempre più consistente verso gli impegni Esg. (Rin)