© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale ucraino ha ordinato all'Ufficio statale di investigazione dell'Ucraina di avviare un procedimento penale su un possibile alto tradimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dei membri del suo ufficio. Lo ha affermato sul proprio canale Telegram il parlamentare ucraino Geo Leros. Stando al parlamentare, Zelensky, insieme al capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak, il suo vice Roman Mashovets, l'ex direttore dello Sbu Ivan Bakanov e l'ex vicesegretario del Consiglio di sicurezza ucraino Ruslan Demchenko vanno interrogati per aver nominato agenti dell'Fsb (Servizio federale per la sicurezza russo) per posizioni chiave nello Sbu (Servizio di sicurezza ucraino). Per via di un procedimento legale, Leros è riuscito ad obbligare l'Ufficio statale di investigazione as avviare una indagine preliminare. In precedenza, Leros ha accusato Zelensky e Yermak di appropriazione indebita di centinaia di milioni di euro nell'acquisto di munizioni. (Kiu)