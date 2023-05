Fvg: assessore Lavoro, 2.300 posti ricercati durante recruiting day regionali nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio del 2023 sono stati 2.300 i profili ricercati attraverso i recruiting day organizzati dalla regione Friuli Venezia Giulia, per soddisfare le richieste di personale delle aziende regionali. È il numero comunicato dall’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, che oggi è intervenuta a Pordenone alla presentazione del prossimo evento organizzato per facilitare la ricerca di 140 persone da inserire all’azienda Siap di Maniago. “Dall'inizio dell'anno i recruiting day sono stati poco meno di 20, coinvolgendo oltre 120 aziende del Friuli Venezia Giulia”, ha precisato Rosolen, sottolineando come si tratti di numeri “molto elevati se si paragonano con quelli del passato quando, nell'arco di 12 mesi, gli incontri erano di qualche unità. Questa crescita esponenziale – ha aggiunto - è dovuta all'ottimo lavoro compiuto dal servizio Lavoro della Regione, che dimostra come il settore pubblico possa essere trainante se si instaura un proficuo dialogo con le aziende del territorio”. Uno sforzo che, ha promesso l’assessore, continuerà “anche con l'ausilio dei fondi derivanti dal Pnrr, allo scopo di dare nuove competenze a chi vuole inserirsi in un mercato del lavoro che sta cambiando pelle”.(Frt)