Camera: domani audizioni su politica ciberdifesa Ue

- Domani, mercoledì 31 maggio, la commissione Politiche Ue della Camera, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio su "La politica di ciberdifesa dell'Ue", svolge le seguenti audizioni: ore 13.30 rappresentanti dell'Istituto per la Competitività (I-Com); ore 14 professor Lucio Pascarelli; ore 14.30 rappresentanti di Cisco. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)