Russia: ministero Esteri, prenderemo misure "più severe" in risposta a attacco contro Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si riserva il diritto di prendere misure "più severe" dopo che i droni ucraini hanno attaccato Mosca. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri russo, in cui si sottolinea che l'attacco "ha preso di mira la popolazione civile per diffondere il panico". "La parte russa si riserva il diritto di prendere misure più severe in risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev", ha sottolineato il ministero, secondo cui è il sostegno dei Paesi occidentali che spinge Kiev a compiere tali crimini. Le dichiarazioni che l'Ucraina non intende colpire la Russia sono "ipocrite" dopo l'attacco dei droni di oggi, ha concluso il dicastero. (Rum)