Speciale scuola: Valditara, su aggressioni dati allarmanti, ma non siamo gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una professoressa accoltellata in classe. I compagni tenuti in scacco con una pistola giocattolo. Secondo alcuni stiamo diventando come l'America: "Nella scuola di Abbiategrasso è avvenuto un fatto particolarmente inquietante - spiega il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, al "Corriere della Sera" -. Ma fortunatamente non siamo a quei livelli: non vedo una diffusione di episodi simili a quelli di cui leggiamo nelle cronache dagli Stati Uniti. C'è però nelle scuole un duplice problema: quello di un aumento del disagio psicologico degli adolescenti e quello dell'aumento degli episodi di bullismo, anche contro i professori". L'esperienza del Covid - osserva il ministro - ha contribuito a incrinare quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo. Si registrano dati allarmanti di minacce e persino percosse ai docenti. Gli uffici scolastici regionali ci hanno comunicato che dall'inizio dell'anno scolastico ci sono stati circa cinque casi al mese. Dove vi è stata richiesta, abbiamo già provveduto a disporre la difesa legale da parte dell'avvocatura dello Stato. Tutto questo ci deve far riflettere". (Res)