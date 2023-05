Speciale scuola: Pd, su dimensionamento chiediamo risposte al ministro Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge di bilancio ha introdotto una misura relativa al dimensionamento scolastico che comporterà la riduzione di molte sedi che verranno accorpate, ma anche il taglio del personale che sarà quasi dimezzato rispetto a oggi, con un conseguente impatto negativo nei territori già in difficoltà, come le aree interne e le zone marginali". Lo dichiara in una nota la deputata reggiana del Pd, Ilenia Malavasi. "Secondo le prime stime oltre 700 gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, potrebbero essere soppressi ed accorpati su tutto il territorio nazionale con un taglio dei servizi nei territori più fragili e un aumento delle disuguaglianze educative a discapito del diritto all'istruzione. Queste norme - aggiunge Malavasi - solo in Emilia-Romagna dovrebbero comportare il taglio di 15 istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2024/25, 17 per l'anno scolastico 2025/26 e 21 per l'anno scolastico 2026/27 rispetto al numero attuale delle istituzioni scolastiche". (Com)