Speciale scuola: Veneto, assessore Istruzione, nostro saper fare modello di sinergia fra scuola e impresa

- Il saper fare diventa un modello di sinergia fra scuola e impresa. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro nel corso della partecipazione alla cerimonia di premiazione del Concorso Cappeller che si è svolta in provincia di Vicenza. "Le storie delle nostre imprese vanno raccontate, per promuovere il saper fare del Veneto. Tra queste – ha raccontato l'assessore - l'azienda Cappeller ha dimostrato da tempo una spiccata sensibilità al rapporto con le scuole ed è stata la prima ad inventare il progetto 'Adotta uno studente'. Un progetto costruito con le scuole, per dare l'opportunità agli studenti di fare esperienze di alternanza scuola lavoro, anche durante l'estate. Così come il 'Concorso Cappeller', alla sua prima edizione, dimostra già di essere un'altra iniziativa originale promossa dall'azienda di Cartigliano, capace di stimolare tanti giovani studenti a mettersi in gioco in una duplice attività: realizzare un elaborato inerente alla meccanica, alla meccatronica e all'automazione e raccontare la storia di un'impresa del territorio". "Nel proprio percorso di crescita gli studenti debbono considerare l'importanza della comunicazione e della narrazione. Devono sapersi presentare e l'incontro con le aziende diventa un momento di crescita personale e professionale" ha concluso Donazzan. (Rev)