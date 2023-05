Speciale scuola: Ancorotti (Fd'i), condivido parole Valditara, bene sua presenza immediata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono personalmente colpito dal tragico evento accaduto stamani all'istituto superiore Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di Milano. Pensavamo, forse impropriamente, di poter leggere certi avvenimenti nelle cronache giornalistiche riferibili ad altre nazioni ma purtroppo è una realtà che colpisce anche la nostra ed in questo caso particolare la mia regione, la Lombardia." Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Renato Ancorotti. "La sicurezza nelle scuole è un tema talvolta posto in secondo piano, ma quanto accaduto ci riporta tristemente alla realtà di un periodo storico in cui nulla può essere dato per scontato. L'idea che i nostri giovani possano liberamente portare armi a scuola senza nessun tipo di controllo mi lascia esterrefatto e personalmente molto colpito. Esprimo la mia vicinanza umana e politica alla professoressa ferita in questo tragico episodio e ringrazio il ministro dell'istruzione Valditara per aver deciso prontamente di accorrere sul posto per fare chiarezza su quanto avvenuto", prosegue Ancorotti. "Condivido inoltre le preoccupazioni e le parole del ministro su una certa urgenza a rimodulare la didattica nelle scuole e la presenza di psicoterapeuti a supporto degli studenti. Anche in questa occasione inaspettata e sconcertante il governo Meloni si conferma attento ai territori e costantemente sul pezzo", conclude Ancorotti. (Com)